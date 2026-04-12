«Перші раунди були близькими». Колишній чемпіон світу відреагував на перемогу Ф’юрі в бою з Махмудовим

Карл Фроч висловився про перемогу Тайсона Ф’юрі в поєдинку проти Арсланбека Махмудова.

Колишній чемпіон світу вважає, що «Циганський король» непогано проявив себе в рингу проти росіянина.

«Ф’юрі не виходив на ринг майже 16 місяців. Він провів 12-раундовий бій у хорошому темпі.

Реклама

Перші кілька раундів були близькими, але потім Ф’юрі захопив ініціативу в поєдинку з небезпечним панчером. Тайсон пропустив кілька несильних ударів, але ви можете побачити, що на його обличчі не залишилося жодних слідів", — наводить слова Фроча BBC.

Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні. Після поєдинку «Циганський король» викликав Ентоні Джошуа, який був на арені під час поєдинку, на бій, однак Ентоні дав зрозуміти, що не має наміру робити це просто зараз.

Нагадаємо, 18 травня 2024-го Олександр Усик переміг Ф’юрі роздільним рішенням суддів і вперше став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. У грудні Тайсон уже програв одноголосним рішенням у реванші. Згодом він оголосив про завершення кар'єри, але через рік повідомив, що знову повертається на ринг. Бій проти Махмудова був першим для Ф’юрі після повернення.

Повідомлялося, що Девід Хей відреагував на перемогу Ф’юрі над росіянином.