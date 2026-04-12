«Давайте зробимо трилогію». Ф’юрі заговорив про бій з Усиком після перемоги над росіянином

Тайсон Ф’юрі може провести третій бій з Олександром Усиком (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (35−2−1, 24 КО) заявив, що готовий провести трилогію з володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24−0, 15 КО).

«Циганський король» спочатку хотів бій з Ентоні Джошуа, але той відмовився приймати виклик. У підсумку Ф’юрі кинув виклик українському чемпіону.

«Я хочу битися з Ентоні Джошуа. І все. Я не… Або, або якщо Ей Джей цього не хоче — тоді давайте зробимо трилогію з Усиком. Але мені потрібна чесна гра», — наводить слова Ф’юрі Netflix Sports.

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У ніч на 12 квітня британець переміг одноголосним рішенням суддів росіянина Арсланбека Махмудова (21−3, 19 KO). Одразу після цього Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа (29−4, 26 KO), який був на арені. Ентоні вступив у перепалку з Ф’юрі, але не став погоджуватися на поєдинок.

Нагадаємо, 18 травня 2024-го українець переміг Ф’юрі роздільним рішенням суддів і вперше став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

У грудні Тайсон уже програв одноголосним рішенням у реванші. Згодом він оголосив про завершення кар'єри, але через рік повідомив, що знову повертається на ринг. Бій проти Махмудова був першим для Ф’юрі після повернення.

Раніше Ф’юрі відреагував на бажання Усика побитися з ним в останньому бою.