«Ця залежність сильніша за наркотики»: Ф’юрі висловився про можливе повернення Кличка в бокс

Тайсон Ф'юрі розуміє, чому у Володимира Кличка може виникнути бажання відновити кар'єру в професійному боксі.

За словами колишнього чемпіона світу в надважкій вазі, для атлетів спорт — це своєрідний наркотик.

«Це просто божевілля, якщо задуматися. Після такої чудової кар'єри, яку він мав… Йому ж майже 50 років, якщо вже не виповнилося 50, і він хоче знову стати чемпіоном світу. Гадаю, бокс викликає сильнішу залежність, ніж наркотики», — сказав Ф’юрі в інтерв'ю SecondsOut.

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Інформація про можливе повернення 50-річного Кличка почала з’являтися ще у 2024 році. Повідомлялося, що Володимир може відновити виступи, щоб побити рекорд Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу в історії в надважкій вазі.

Кличко втратив чемпіонські пояси після поразки від Тайсона Ф’юрі у 2015 році. Свій останній бій українець провів у 2017 році, поступившись Ентоні Джошуа.

Кличко був чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (2000−2003, 2008−2015), IBF (2006−2015) та WBA (2011−2015).

Раніше відомий промоутер оцінив шанси на повернення Володимира Кличка та його бій з Усиком.

Додамо, що Ф’юрі свій наступний бій проведе 24 липня проти поляка Маріуша Ваха.