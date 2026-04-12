«Жорсткий суперник, майстер нокаутів». Перші слова Ф’юрі після перемоги над росіянином

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі прокоментував свою перемогу в поєдинку проти Арсланбека Махмудова.

«Циганський король» присвятив перемогу легендарному боксерові Ріккі Гаттону, який помер у вересні 2025 року в 46 років. Пізніше стало відомо, що боксер вчинив самогубство.

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«Я присвячую цей бій своєму давньому другу Ріккі Хаттону. Нехай він назавжди спочиває з миром. Я хочу подякувати своєму Господу і Спасителю Ісусу Христу за цю перемогу».

Ф’юрі відзначив стиль Махмудова і також підтвердив своє бажання провести поєдинок з Ентоні Джошуа.

«Джошуа, ти наступний. Повір, ти будеш нокаутований.

16 місяців поза рингом — це довгий період, але я повернувся до свого боксу і провів хороші, гострі 12 раундів. Я відбоксував 12 раундів проти жорсткого суперника, майстра нокаутів. Це краще, ніж один раунд із мішком. Я легко пройшов претендента з топ-5 у суперважкій вазі", — наводить слова Тайсона BBC.

Нагадаємо, що цієї ночі Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні.

Зазначимо, що Тайсон кинув виклик Джошуа, але той відмовився підніматися в ринг.