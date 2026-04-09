«Приниження перед усім світом». Ф’юрі спрогнозував Вайлдеру нищівну поразку від нового Майка Тайсона у можливому бою

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер переміг Дерека Чісору та заговорив про можливе протистояння з Мозесом Ітаумою .

Однак Тайсон Ф’юрі розкритикував ідею проведення цього бою, заявивши, що для Бомбардувальника це буде приниження від молодого суперника перед усім світом, повідомляє Boxing News Online.

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«Френку Воррену довелося б заплатити Вайлдеру чималі гроші - кілька мільйонів — щоб він погодився на бій з Ітаумою, і не з тих причин.

Якщо ти вже заробив 40−50 мільйонів і витратив їх, то яка користь від ще двох мільйонів фунтів? Безглуздо. Отримати приниження від молодого хлопця перед усім світом, а гроші ти все одно витратиш.

Це навіть не бій. Один боєць уже «розбитий на шматки», а інший — ні, один уже поза піком, а інший перебуває на піку форми", — сказав Фʼюрі.

11 квітня на Тоттенгем Хотспур Стедіум у Лондоні Тайсон Ф’юрі поб'ється проти росіянина Арсланбека Махмудова.

Ф’юрі оголосив про завершення кар'єри в січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика, але в січні 2026-го повідомив про повернення в бокс.

Вайлдер та Ф’юрі билися тричі. У першому поєдинку у 2018 році було зафіксовано нічию, у 2020-му Ф’юрі переміг технічним нокаутом у 7-му раунді, а у 2021-му Тайсон нокаутував Деонтея в 11-му раунді.

Зазначимо, що Мозеса часто порівнюють із наймолодшим чемпіоном в історії хевівейту Майком Тайсоном, який завоював свій перший світовий титул саме у 20 років.

Раніше було названо гонорар Тайсона Ф’юрі за бій із росіянином.