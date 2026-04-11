«Не думаю, що він хоче Усика». Леннокс Льюїс передбачив, хто стане суперником Ф’юрі після росіянина

Легендарний британець вважає, що «Циганський король» у разі перемоги в майбутньому поєдинку з росіянином Арсланбеком Махмудовим не захоче влаштовувати трилогію з Олександром Усиком. Замість цього Тайсон спробує організувати бій проти Ентоні Джошуа.

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«Усе залежить від Тайсона Ф’юрі. Він має вирішити, що хоче робити.

Я не думаю, що він хоче битися Олександром Усиком. Я вважаю, що він хоче бій з Ентоні Джошуа", — сказав Льюїс в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

Зазначимо, що під час бою Ф’юрі вшанує легендарного британського боксера Ріккі Хаттона. Тайсон вийде на ринг у взутті з логотипом легенди. Також на боксерках будуть сині акценти, що символізують підтримку обізнаності про психічне здоров’я.

Нагадаємо, що Ф’юрі оголосив про завершення кар'єри в січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика, але в січні 2026-го повідомив про повернення в бокс. На рахунку Циганського короля 37 боїв — 34 перемоги (24 нокаутом), одна нічия і дві невдачі.

Зазначимо, що росіянин Арсланбек Махмудов є чинним чемпіоном WBA Inter-Continental. На професійному рингу він провів 23 бої - 21 перемога (19 нокаутом), дві поразки.

Раніше колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі розповів, як планує перемогти росіянина Арсланбека Махмудова.