Британський експерт вважає, що цей поєдинок завершиться достроковою перемогою.

«Єдине, у чому я можу бути повністю впевнений, поклавши руку на серце — це те, що бій не завершиться суддівським рішенням. Причина, чому я не можу з абсолютною впевненістю сказати, що переможе саме Джошуа, полягає в тому, що мені спершу потрібно побачити його в ринзі та зрозуміти, на що він здатен зараз.

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Аргумент на його користь такий: якщо він вийде в ринг і просто дасть волю рукам хоча б на шість раундів — навіть якщо він просто вирішить, що буде атакувати, то в нього є потенціал нокаутувати будь-кого. Це і буду прогнозувати — Джошуа може нокаутувати Тайсона Ф’юрі", — наводить слова Тоні Boxing News 24/7.

Нагадаємо, що 2018 року відбувся поєдинок Беллью та Усика, тоді українець нокаутував британця. Після того бою Тоні завершив кар'єру, а Олександр перейшов у суперважкий дивізіон.

Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025-го, перемігши Джейка Пола нокаутом у шостому раунді. Наступний поєдинок Ентоні проведе проти албанського нокаутера Крістіана Пренгі 25 липня в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, що 11 квітня Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні.

Повідомлялося, що Джошуа і Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.