«Неможливо накачати м’язи на підборідді». Промоутер назвав переможця бою Джошуа — Ф’юрі
Ентоні Джошуа і Тайсон Ф’юрі (Фото: Matchroom/Top Rank)
Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), висловився щодо поєдинку свого клієнта проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).
Представник «Циганського короля» вважає Тайсона фаворитом бою.
«Я вважаю Тайсона явним фаворитом. Я казав про це від самого початку. Знаєте, стилі визначають хід бою, і я думаю, що Тайсон зупинить Ей Джея. Він зробить те саме, що й Дюбуа».
Промоутер прокоментував роботу Джошуа в таборі Олександра Усика й назвав головний недолік британця.
«Ну, він уже не той, що раніше, чи не так? Тобто, скільки йому зараз років? 36? Я вже старий дід, не пам’ятаю. Знаєте, він тренувався з Усиком і робив усе, що від нього вимагалося. Він має чудовий вигляд.
Вони змусили його працювати за новою, складною програмою фізичної підготовки. Але чого точно не можна зробити в боксі — так це накачати м’язи на підборідді", — наводить слова Воррена DAZN.
Наприкінці липня Джошуа та Ф’юрі провели підготовчі поєдинки перед очним протистоянням. Джошуа в другому раунді нокаутував албанця Крістіана Пренгу, а Ф’юрі переміг технічним нокаутом поляка Маріуша Ваха.
Повідомлялося, що Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.