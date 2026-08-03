Представник «Циганського короля» вважає Тайсона фаворитом бою.

«Я вважаю Тайсона явним фаворитом. Я казав про це від самого початку. Знаєте, стилі визначають хід бою, і я думаю, що Тайсон зупинить Ей Джея. Він зробить те саме, що й Дюбуа».

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Промоутер прокоментував роботу Джошуа в таборі Олександра Усика й назвав головний недолік британця.

«Ну, він уже не той, що раніше, чи не так? Тобто, скільки йому зараз років? 36? Я вже старий дід, не пам’ятаю. Знаєте, він тренувався з Усиком і робив усе, що від нього вимагалося. Він має чудовий вигляд.

Вони змусили його працювати за новою, складною програмою фізичної підготовки. Але чого точно не можна зробити в боксі — так це накачати м’язи на підборідді", — наводить слова Воррена DAZN.

Наприкінці липня Джошуа та Ф’юрі провели підготовчі поєдинки перед очним протистоянням. Джошуа в другому раунді нокаутував албанця Крістіана Пренгу, а Ф’юрі переміг технічним нокаутом поляка Маріуша Ваха.

Повідомлялося, що Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.