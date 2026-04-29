Джошуа і Ф’юрі можуть побитися вже цього року (Фото: Sky Sports)

Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона в суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі (35−2-1, 24 КО), прокоментував бій свого клієнта проти ексчемпіона в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (29−4, 26 КО).

За словами Воррена, «Циганський король» є фаворитом поєдинку і зможе перемогти співвітчизника нокаутом.

«Цей бій нарешті покаже, хто з них двох справді найкращий.

Я вважаю, що Тайсон буде беззаперечним фаворитом у цьому поєдинку, і, на мій погляд, він зможе перемогти Ей Джея достроково.

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Різниця ось у чому: Тайсон провів два дуже конкурентних бої з Усиком, тоді як Джошуа був просто розмазаний Дюбуа", — наводить слова промоутера talkSPORT.

Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025-го, перемігши Джейка Пола нокаутом у шостому раунді.

Ентоні взяв паузу після того, як потрапив у ДТП у Нігерії, в якій загинули два його тренери.

Свій наступний поєдинок Джошуа проведе проти албанського нокаутера Крістіана Пренгі 25 липня в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, що 11 квітня Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні.

Повідомлялося, що Джошуа і Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.