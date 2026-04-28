Промоутер Олександр Красюк поділився прогнозом на бій між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (35−2-1, 24 КО) та ексчемпіоном Ентоні Джошуа (29−4, 26 КО).

За словами Красюка, який співпрацював з Олександром Усиком, він не може назвати фаворита, проте вболіватиме за Джошуа.

«Контракт нарешті підписано. Найочікуваніший бій у надважкій вазі. Реально цікаво подивитися. Очікуємо захопливий білд-ап — буде багато промов і випадів.

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Для мене це 50/50, але вболівати буду за Джошуа. Він мені якось ближче за духом, хоча якщо Ф’юрі переможе — не сильно засмучуся. Їм би відразу на три поєдинки контракт підписати", — наводить слова Красюка Sport.ua

Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025-го, перемігши Джейка Пола нокаутом у шостому раунді.

Ентоні взяв паузу після того, як потрапив у ДТП у Нігерії, в якій загинули два його тренери.

Свій наступний поєдинок Джошуа проведе проти албанського нокаутера Крістіана Пренгі 25 липня в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, що 11 квітня Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні.

Повідомлялося, що Джошуа і Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.