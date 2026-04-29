За словами британського експерта, він бачить два результати — або перемога Ф’юрі за очками, або Джошуа нокаутує співвітчизника.

«Я бачу в цьому поєдинку два результати: або Тайсон Ф’юрі влаштує майстер-клас і переможе за очками, або Ентоні Джошуа влаштує тотальне знищення. Річ у тім, що якщо Джошуа дасть волю рукам і зблизиться, то у нього є міць, швидкість і навички, щоб розгромити Ф’юрі.

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Усі скажуть, що ніхто не робив цього раніше. Але Деонтей Вайлдер, у якого лише половина технічних здібностей Джошуа, майже зробив це. Давайте не забувати, що Френсіс Нганну впустив Ф’юрі і створив йому реальні проблеми. Але ж перед цим боєм у нього був лише один професійний боксерський поєдинок", — наводить слова Тоні Metro.

Нагадаємо, що востаннє Тоні виходив на ринг у 2018 році, коли технічним нокаутом програв чемпіонський пояс Олександру Усику.

Свій наступний поєдинок Джошуа проведе проти албанського нокаутера Крістіана Пренгі 25 липня в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, що 11 квітня Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні.

Повідомлялося, що Джошуа і Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.