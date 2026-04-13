«Йому розіб'ють обличчя». Син Тайсона Ф’юрі назвав Джошуа боягузом

13 квітня, 12:14
Тайсон Ф’юрі хоче провести бій з Ентоні Джошуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Тайсон Ф’юрі хоче провести бій з Ентоні Джошуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Прінс Ф’юрі, старший син колишнього чемпіона в суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі (35−2−1, 24 КО), висловився про Ентоні Джошуа (29−4, 26 KO).

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14-річний хлопець заявив, що Джошуа боїться вийти в ринг із його батьком.

«Джошуа — боягуз, він не хоче битися. Він боягуз. Усе просто. Він не хоче битися. Я чув це в його голосі. Він тремтів. Ви чули це тремтіння?

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Він відступив і сказав: «Ні, нічого не знаю». Але послухайте, якщо він хоче битися, то нехай б'ється. Йому, напевно, розіб'ють обличчя. Якщо він не хоче битися, то не хоче. Моєму батькові все одно", — сказав Ф’юрі-молодший в інтерв'ю iFL TV.

Нагадаємо, що Ф’юрі переміг росіянина Арсланбека Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні. Одразу після цього Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який був на арені. Джошуа не став погоджуватися на бій, а потім пояснив свою позицію.

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Варто зазначити, що Джошуа показав Ф’юрі середній палець після виклику на бій. Тайсон ж назвав Джошуа боягузом.

У команді Ентоні розкрили правду, чому не прийняли виклик від Ф’юрі. За словами промоутера Едді Гірна, Джошуа не став погоджуватися на бій, адже не були підписані контракти.

Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025-го, перемігши блогера Джейка Пола нокаутом у шостому раунді.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа

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