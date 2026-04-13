«Не з тих, хто буде кричати». У команді Джошуа розкрили правду, чому не прийняли виклик від Ф’юрі

13 квітня, 11:15
Едді Гірн та Ентоні Джошуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Едді Гірн та Ентоні Джошуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Едді Гірн, промоутер ексчемпіона в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (29−4, 26 KO), поділився своїми думками щодо можливого поєдинку свого клієнта з колишнім чемпіоном Тайсоном Ф’юрі (35−2−1, 24 KO).

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За словами представника Ентоні, команди ведуть переговори, проте контракти поки що не підписані.

«Ми ведемо переговори. Бій ще не затверджений, але я абсолютно впевнений, що він відбудеться.

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Ей Джей не з тих хлопців, хто вискочить на ринг і почне кричати, поки немає підписаних контрактів. Скільки разів ми вже в такій ситуації були?

Коли бій буде підтверджено, ми розберемося з Тайсоном Ф’юрі. Не я — Ей Джей розбереться з Тайсоном. Він його поб'є. Він завжди був здатний його здобути перемогу, а зараз — особливо. Але ми не говоритимемо про це, поки не підписані контракти. На даний момент вони не підписані".

Гірн припустив, що поєдинок Джошуа і Ф’юрі відбудеться в Лондоні на Вемблі.

«По-перше, нам потрібно підписати контракт. Але так, я вірю, що цей бій відбудеться на Вемблі», — сказав Гірн для Seconds Out.

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Після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком біля рингу. Джошуа відмовився виходити на ринг.

Зазначимо, що Леннокс Льюїс став на захист Джошуа після відмови приймати виклик Ф’юрі.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Едді Гірн

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