«Я це передбачав». Ф’юрі відреагував на бажання Усика побитися з ним в останньому бою

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі прокоментував заяву володаря титулів WBA, WBC і IBF Олександра Усика про те, що він хоче побитися з ним у своєму прощальному поєдинку .

«Циганський король» заявив, що він передбачав те, що українець захоче провести трилогію.

«Люди називатимуть мене Нострадамусом, чи не так? Я однозначно це передбачав. Що я можу сказати? Пішов він нах*р. Ось що я скажу».

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Ф’юрі висловився про те, що Олександр Усик та Ентоні Джошуа.

«Що я думаю про його тренування з Джошуа? Це неймовірно. Якщо це спрацює для них, то бажаю їм удачі. Усі можуть працювати з тими, з ким захочуть. У всіх є право на власну думку щодо того, з ким їм тренуватися», — сказав Ф’юрі в інтерв'ю YouTube-каналу Ring Magazine.

Нагадаємо, 18 травня 2024-го українець переміг Ф’юрі роздільним рішенням суддів і вперше став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

У грудні Тайсон уже програв одноголосним рішенням у реванші. Згодом він оголосив про завершення кар'єри, але через рік повідомив, що знову повертається на ринг.

Зазначимо, що Тайсон Ф’юрі проведе бій проти Арсланбека Махмудова 11 квітня. Це буде перший поєдинок Циганського короля після двох поразок від Усика у 2024 році.

Раніше британець назвав зіркового боксера, з яким хоче побитися після бою з росіянином.