«Мова не про пояси і навіть не про гроші». Промоутер Красюк назвав наступного суперника Ф’юрі

За словами генерального директора компанії K2 Promotions Ukraine, наступним суперником Ф’юрі має стати колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа.

«Що стосується бою Тайсона Ф’юрі з Ентоні Джошуа, то це, безумовно, один з найгучніших поєдинків, який все ще можна організувати в сучасному надважкому дивізіоні. З точки зору афіші, інтересу публіки, продажів і загального ажіотажу — це великий бій, давно назрілий.

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Тайсон після поєдинку чітко дав зрозуміти: його не цікавить жоден інший суперник. Мова не про пояси, не про спадщину і навіть не про гроші - йдеться виключно про Джошуа. І це дуже красномовна позиція.

Зі свого боку Ентоні підкреслив, що про бій можна буде говорити тільки після підписання контракту. Але, чесно кажучи, зараз це вже більше виглядає як формальність. Поєдинок Ф’юрі - Джошуа — це вже не опція і не один із варіантів. Це, по суті, обов’язок і певний борг двох британців перед своїми фанатами, які чекають цього бою роками", — сказав Красюк для Sport.ua.

Нагадаємо, що Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні. Відразу після цього Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який був на арені. Джошуа не став погоджуватися на бій, а потім пояснив свою позицію.

Зазначимо, що Леннокс Льюїс став на захист Джошуа після відмови приймати виклик Ф’юрі.