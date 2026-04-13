«Мова не про пояси і навіть не про гроші». Промоутер Красюк назвав наступного суперника Ф’юрі

13 квітня, 09:28
Тайсон Ф’юрі хоче провести бій з Ентоні Джошуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Тайсон Ф’юрі хоче провести бій з Ентоні Джошуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Український промоутер Олександр Красюк висловився про майбутнє Тайсона Ф’юрі післяперемоги над Арсланбеком Махмудовим.

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За словами генерального директора компанії K2 Promotions Ukraine, наступним суперником Ф’юрі має стати колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа.

«Що стосується бою Тайсона Ф’юрі з Ентоні Джошуа, то це, безумовно, один з найгучніших поєдинків, який все ще можна організувати в сучасному надважкому дивізіоні. З точки зору афіші, інтересу публіки, продажів і загального ажіотажу — це великий бій, давно назрілий.

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Тайсон після поєдинку чітко дав зрозуміти: його не цікавить жоден інший суперник. Мова не про пояси, не про спадщину і навіть не про гроші - йдеться виключно про Джошуа. І це дуже красномовна позиція.

Зі свого боку Ентоні підкреслив, що про бій можна буде говорити тільки після підписання контракту. Але, чесно кажучи, зараз це вже більше виглядає як формальність. Поєдинок Ф’юрі - Джошуа — це вже не опція і не один із варіантів. Це, по суті, обов’язок і певний борг двох британців перед своїми фанатами, які чекають цього бою роками", — сказав Красюк для Sport.ua.

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Нагадаємо, що Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні. Відразу після цього Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який був на арені. Джошуа не став погоджуватися на бій, а потім пояснив свою позицію.

Зазначимо, що Леннокс Льюїс став на захист Джошуа після відмови приймати виклик Ф’юрі.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа Олександр Красюк

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