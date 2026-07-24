«Річ не в грошах і не в поясах»: Тайсон Ф’юрі оголосив про завершення кар'єри у 2026 році

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) заявив, що 2026 рік стане останнім роком його професійної кар’єри.

37-річний британець розповів, що вже готується до життя після боксу та не планує продовжувати виступи протягом багатьох років.

«Це мій останній рік. Ось чому я хочу бути активним. Я не хочу продовжувати, поки мені не виповниться 65 років», — цитує Ф’юрі SunSport.

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На пряме запитання, чи означає це, що вболівальники спостерігають за останнім розділом кар'єри «Циганського короля», боксер відповів:

«Це останній рік, так. Останній рік, 26».

Ф’юрі проведе бій із Маріушем Вахом у Паттайї (Таїланд), після чого очікується його поєдинок з Ентоні Джошуа в рамках «Битви за Британію». Джошуа, своєю чергою, має зустрітися з Крістіаном Пренгою в Джидді (Саудівська Аравія). Перемоги обох боксерів можуть відкрити шлях до їхнього протистояння.

Ф’юрі понад десять років перебував серед лідерів суперважкого дивізіону. Він вигравав титули чемпіона світу, переміг Володимира Кличка та двічі здолав Деонтея Вайлдера. Водночас британець двічі поступився Олександру Усику.

Попри наближення завершення кар'єри, Ф’юрі заявив, що його любов до боксу не зникла. За його словами, зараз для нього важливо отримувати задоволення від спорту.

«Я просто хочу бути зайнятим, активним. Річ не в грошах, не в поясах, зараз ні в чому. Йдеться про те, щоб насолоджуватися життям, кар'єрою та займатися тим, що я люблю. Це тренування з боксу, тож, можливо, цього року я зроблю чимало», — сказав Ф’юрі.

На початку 2026 року британець повернувся на ринг, а у квітні переміг росіянина Арсланбека Махмудова. Після цього Ф’юрі підписав контракт на бій з Ентоні Джошуа, який має відбутися у 2026 році.

Зазначимо, що бій між Тайсоном Ф’юрі та Маріушем Вахом відбудеться 24 липня 2026 року на стадіоні Max Muay Thai у Паттайї. Для британця цей поєдинок стане підготовкою до масштабного протистояння з Ентоні Джошуа.

Раніше Ф’юрі зробив гучну заяву перед боєм із колишнім суперником Володимира Кличка, а також висловився про можливе повернення українця у бокс.