Бій Ф’юрі та Джошуа під загрозою зриву: Тайсон зробив несподівану заяву

«Циганський король» вважає, що його співвітчизник не погодиться битися з ним. Ф’юрі звинуватив промоутера Джошуа Едді Гірна в тому, що той хоче більше грошей за бій.

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«Маю для вас невелику новину. Схоже, що вони не підпишуть контракт на бій. Виглядає так, що поєдинок не відбудеться. Усе через Едді Гірна, який хоче більше грошей.

За останні кілька років Едді та Ей-Джей вже заробили чимало грошей завдяки Туркі Аль аш-Шейху. Вони мають угоди щодо боксу, дартсу та снукеру. У них є все, але їм вистачає нахабства просити в Туркі ще більше грошей.

Вони кажуть, що хочуть битися в Англії, вигадують усілякі причини — і все це лише для того, щоб отримати більше грошей за бій в Америці. Я докладав усіх зусиль, щоб цей бій відбувся. Спочатку його планували в Англії, потім — в Ірландії, а згодом — в Америці. Я сказав, що битимуся будь-де.

Мене не цікавить, де битися. Я просто хочу провести бій. Я у формі, я двічі бився цього року. Я готовий наробити галасу. Якщо ти не хочеш битися, то я проведу бій у листопаді з кимось іншим. Мені байдуже", — сказав Ф’юрі.

Tyson Fury has just lashed out at Anthony Joshua, claiming their fight is unlikely to happen due to Team Joshua’s request for a bigger purse to move the bout to the USA. pic.twitter.com/U5Ot46xsCf — Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) August 21, 2026

Повідомлялося, що бій двох колишніх чемпіонів світу в суперважкій вазі може відбутися 20 листопада.

Нагадаємо, що Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.

Зазначимо, що Гірн розповів, що саме затримує оголошення бою Джошуа — Ф’юрі.