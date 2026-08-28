«Я щодня хотів померти». Ф’юрі вперше розповів, що сталося через хвилину після бою з Кличком

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі згадав про перемогу над Володимиром Кличком у 2015 році.

«Циганський король» розповів, що після поєдинку в нього почалася депресія, адже після досягнення головної мети в кар'єрі він не розумів, що робити далі.

«Коли я був малим, Володимир був чемпіоном світу в суперважкій вазі, і я дивився його по телевізору. Я завжди казав: „Одного дня я зможу перемогти цього хлопця“. І всі з мене сміялися», — сказав Тайсон в ефірі YouTube-каналу ALF Global.

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Ф’юрі додав, що після перемоги над українцем він не відчув очікуваної ейфорії. Навпаки, одразу після бою боксера охопило відчуття порожнечі.

«Потім я переміг. Як і казав, що переможу. А потім усе закінчилося. Еверест — усе, чого я прагнув із самого дитинства, — було досягнуто. Я думав, що це буде неймовірно. Але вже за мить настав спад. Виникло відчуття: а що далі?».

Фото: Sky Sports

Тайсон розповів, що на прес-конференції після поєдинку перебував у депресивному стані. У нього була одна мета — стати чемпіоном і перемогти Кличка. Коли це сталося, він не розумів, що робити далі.

Ф’юрі повідомив, що після бою віддав здобуті пояси членам своєї команди й пішов спати.

«Моєю головною причиною жити було перемогти Кличка. Усе це миттєво зникло. Я не міг змінити мету, не міг змінити те, чого прагнув. У мене були всі пояси — шість чи п’ять поясів. Я просто віддав їх команді й сказав: „Тримайте“. А сам пішов спати. Мені було геть нецікаво. Я щодня хотів померти».

Бій Кличка та Ф’юрі відбувся у 2015 році. Тайсон переміг одностайним рішенням суддів і здобув титули чемпіона світу у важкій вазі.

Раніше колишній чемпіон світу оцінив шанси Володимира Кличка побити рекорд Формана.