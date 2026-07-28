«Намагалися відірвати одне одному голови». Атлас порівняв стосунки Усика та Джошуа з легендарною історією
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (Фото: Instagram/usykaa)
Тедді Атлас висловився щодо перемоги британця Ентоні Джошуа над албанцем Крістіаном Пренгою.
Американський тренер вважає, що Олександр Усик сильно занервував, коли Джошуа двічі побував у нокдауні в першому раунді.
«Албанський велетень виходить на ринг. Він ніколи не бився з серйозними суперниками, ніколи не виступав на арені такого масштабу — чи бодай близького до нього. Зате з ним приїхало близько двохсот албанських уболівальників — із прапорами та всією атрибутикою. Вони чудово підтримували свого бійця. І він влучив правим аперкотом».
До речі, Усик у той момент дуже занервував. Для мене Усик — єдиний справжній чемпіон у надважкій вазі. Так, зараз наплодили чортзна-скільки поясів, але саме він — чемпіон. Об'єднаний чемпіон. Мені байдуже, як вони там роздають ці титули, кого позбавляють поясів і все таке.
Атлас високо оцінив дружбу Усика та Джошуа й зізнався, що вони нагадують йому історію Міккі Ворда та Артуро Гатті.
«Між Усиком і Джошуа склалися справді особливі стосунки. Тренери Усика зараз працюють з Ентоні, та й сам Олександр допомагає йому в підготовці. Це дуже нагадує мені історію Міккі Ворда й Артуро Гатті. Після своїх неймовірних битв на рингу вони стали дуже близькими друзями. Ба більше, багато хто вже й не пам’ятає, але Міккі тренував Артуро перед, здається, його останнім боєм — уже на схилку кар'єри».
Так само особливий зв’язок виник між Усиком і Джошуа після того, як вони пройшли через справжню війну на рингу. Це одна з найпрекрасніших рис боксу. В одну мить ти намагаєшся відірвати супернику голову, а вже в наступну — стаєш його другом. Бо цінуєш те, через що ви разом пройшли, і те, чого разом досягли.
«Ви побували в найтемніших місцях, але повернулися звідти неушкодженими, дізналися більше про себе та свого суперника. Саме так і народжуються справжні стосунки», — наводить слова тренера THE FIGHT with Teddy Atlas.
36-річний Ентоні переміг Крістіана Пренгу нокаутом у другому раунді після того, як двічі побував у нокдауні в першому.
Наступний поєдинок Джошуа проведе проти Тайсона Ф’юрі, який напередодні переміг поляка Маріуша Ваха. Раніше Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на бій.
Точну дату та місце проведення бою поки що не оголошено. За словами промоутера Едді Гірна, найімовірніше, він відбудеться в листопаді у Великій Британії.