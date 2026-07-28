«Намагалися відірвати одне одному голови». Атлас порівняв стосунки Усика та Джошуа з легендарною історією

Американський тренер вважає, що Олександр Усик сильно занервував, коли Джошуа двічі побував у нокдауні в першому раунді.

«Албанський велетень виходить на ринг. Він ніколи не бився з серйозними суперниками, ніколи не виступав на арені такого масштабу — чи бодай близького до нього. Зате з ним приїхало близько двохсот албанських уболівальників — із прапорами та всією атрибутикою. Вони чудово підтримували свого бійця. І він влучив правим аперкотом».

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До речі, Усик у той момент дуже занервував. Для мене Усик — єдиний справжній чемпіон у надважкій вазі. Так, зараз наплодили чортзна-скільки поясів, але саме він — чемпіон. Об'єднаний чемпіон. Мені байдуже, як вони там роздають ці титули, кого позбавляють поясів і все таке.

Атлас високо оцінив дружбу Усика та Джошуа й зізнався, що вони нагадують йому історію Міккі Ворда та Артуро Гатті.

«Між Усиком і Джошуа склалися справді особливі стосунки. Тренери Усика зараз працюють з Ентоні, та й сам Олександр допомагає йому в підготовці. Це дуже нагадує мені історію Міккі Ворда й Артуро Гатті. Після своїх неймовірних битв на рингу вони стали дуже близькими друзями. Ба більше, багато хто вже й не пам’ятає, але Міккі тренував Артуро перед, здається, його останнім боєм — уже на схилку кар'єри».

Так само особливий зв’язок виник між Усиком і Джошуа після того, як вони пройшли через справжню війну на рингу. Це одна з найпрекрасніших рис боксу. В одну мить ти намагаєшся відірвати супернику голову, а вже в наступну — стаєш його другом. Бо цінуєш те, через що ви разом пройшли, і те, чого разом досягли.

«Ви побували в найтемніших місцях, але повернулися звідти неушкодженими, дізналися більше про себе та свого суперника. Саме так і народжуються справжні стосунки», — наводить слова тренера THE FIGHT with Teddy Atlas.

36-річний Ентоні переміг Крістіана Пренгу нокаутом у другому раунді після того, як двічі побував у нокдауні в першому.

Наступний поєдинок Джошуа проведе проти Тайсона Ф’юрі, який напередодні переміг поляка Маріуша Ваха. Раніше Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на бій.

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Точну дату та місце проведення бою поки що не оголошено. За словами промоутера Едді Гірна, найімовірніше, він відбудеться в листопаді у Великій Британії.