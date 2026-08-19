«На одному рівні з Ломаченком». Теофімо Лопес назвав найнебезпечнішого суперника

Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Теофімо Лопес (22-2, 13 КО) висловився щодо свого майбутнього бою з чемпіоном WBA у напівсередній вазі Роландо Ромеро (17-2, 13 KO).

Американець розхвалив свого співвітчизника і заявив, що той перебуває на одному рівні з Василем Ломаченком і Шакуром Стівенсоном.

«Він на одному рівні з Ломаченком і Стівенсоном. Він став чемпіоном не просто так. Він недарма здобув титули у трьох вагових категоріях.

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Зазвичай люди оцінюють його стиль і те, як він виглядає під час бою. Але цей хлопець завжди знаходить спосіб перемогти. Тож ми втрачаємо головне, коли применшуємо його заслуги через брак зовнішнього лиску.

Справа не в тому, як ти виглядаєш на рингу. Важливо те, як ти перемагаєш і як рухаєшся далі після цього. Він дуже міцний і терплячий боєць. Це найнебезпечніший суперник із усіх, з ким я стикаюся у вазі 147 фунтів (напівсередня вага — прим.). Гадаю, всі це розуміють, і ми тут, щоб прийняти цей виклик і взяти дивізіон під свій контроль", — наводить слова Лопеса The Ring.

Поєдинок боксерів відбудеться 22 серпня в Лас-Вегасі на T-Mobile Arena.

Нагадаємо, що в жовтні 2020 року в поєдинку за звання абсолютного чемпіона в легкій вазі Теофімо Лопес переміг Василя Ломаченка. Американець і його батько запам’яталися скандальною поведінкою, адже постійно провокували українця та ображали його.

Очікується, що наступний бій Ломаченко може провести вже в листопаді. За попередньою інформацією, суперником українця має стати непереможений Чарлі Суарес — перший номер рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі. Водночас офіційного підтвердження майбутнього поєдинку поки що немає.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко вперше за тривалий час з’явився на публіці. і вручив чемпіонський пояс