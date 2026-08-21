«Ніхто не хотів із ним битися». Ексчемпіон світу згадав перемогу над Ломаченком і назвав його кращим за Кроуфорда

Американський боксер Теофімо Лопес (22-2, 13 КО) згадав про свою перемогу над Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).

Колишній чемпіон світу заявив, що лише він погодився на поєдинок із представником України, який на той момент посідав перше місце в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

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«Я переміг Ломаченка, коли ніхто не хотів із ним битися. Він був номером один у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії — вище за Канело, вище за Кроуфорда, вище за всіх них.

Після цього ви підійшли й привітали мене. Ви всі — фанати. Усі ви — фанати. А тепер я б’юся за своїх фанатів", — наводить слова американця BadLeftHook.

Нагадаємо, що в жовтні 2020 року в поєдинку за звання абсолютного чемпіона в легкій вазі Теофімо Лопес переміг Василя Ломаченка. Американець і його батько запам’яталися скандальною поведінкою, адже постійно провокували українця та ображали його.

Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри …у червні минулого року. У своєму останньому поєдинку Василь нокаутував Джорджа Камбососа і став чемпіоном світу за версією IBF.

У травні повідомлялося, що Ломаченко вирішив відновити кар'єру. У липні стало відомо, що Василь прибув до США для підготовки до бою.

Очікується, що наступний бій Ломаченко може провести вже в листопаді. За попередньою інформацією, суперником українця має стати непереможений Чарлі Суарес — перший номер рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі. Водночас офіційного підтвердження майбутнього поєдинку поки що немає.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко вперше за тривалий час з’явився на публіці й вручив чемпіонський пояс.