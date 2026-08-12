«Хочу битися з Усиком». Непереможний австралієць кинув виклик найкращим суперважковаговикам світу

28-річний боксер зізнався, що хотів би провести бій з Олександром Усиком, Агітом Кабаєлом, Даніелем Дюбуа, Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем.

«Кожен суперважковаговик у світі — у полі мого зору. Неважливо, чи вони поруч, чи ні, і чи перебувають вони тут. Наразі найближчим до мене є Севедж, тож він — мій пріоритет. Але коли ви запитуєте: „Чи хочеш ти битися з Джастісом?“ — так, я хочу битися з Джастісом Гані. Я хочу битися з Ітаумою. Я хочу битися з Хрговичем. Я хочу битися з Дюбуа. Я хочу битися з Усиком, Кабаєлом. Я хочу битися з усіма ними. Але, звісно, я маю це заслужити».

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Теремоана вважає себе найкращим боксером в історії Австралії.

«Дехто каже, що я найкращий австралійський боєць. А я кажу, що я найкращий австралійський боєць в історії», — сказав Теремоана виданню The Ring.

Свій наступний бій Теремоана проведе 12 серпня в Голд-Кості (Австралія). Його суперником стане Деандре Севедж (11−1, 11 КО).

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі. Українець пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.

Одним із найімовірніших наступних суперників Усика є Деонтей Вайлдер.