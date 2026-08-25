В Україну приїхав один із найкращих боксерів в історії

Колишній абсолютний чемпіон світу у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд прибув до Києва.

Про це повідомляє LuckyPunch.

Мета візиту 38-річного американця наразі не розголошується. Водночас, за інформацією джерела, у столиці України на Кроуфорда очікує насичена програма.

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Кроуфорд завершив професійну кар'єру у грудні 2025 року. Його останній бій відбувся у вересні того ж року — американець піднявся одразу на дві вагові категорії та переміг Сауля Альвареса.

За кар'єру Кроуфорд здобув 42 перемоги у 42 поєдинках, 31 з них — нокаутом.

Американець став першим боксером в епоху чотирьох основних чемпіонських поясів, якому вдалося стати абсолютним чемпіоном світу у трьох різних вагових категоріях.

Кроуфорд має дружні стосунки з українським боксером Олександром Усиком.

Раніше повідомлялося, що Усик подарував Кроуфорду годинник.

Також Усик вніс Кроуфорд до п’ятірки найкращих боксерів сучасності.

Також Пак’яо вибрав кращого боксера між непереможеними Мейвезером та Кроуфордом.

Крім цього, Майк Тайсон назвав нове «обличчя боксу» після відходу Кроуфорда.

Водночас український боксер Постол заявив, що за бій з Кроуфордом отримав найбільший гонорар у кар'єрі — він отримав 650 тисяч доларів.