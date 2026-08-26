Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) перебуває в Україні.

Під час візиту до України 38-річний американський боксер відвідав дитячу лікарню Охматдит.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Кроуфорд вручив подарунки дітям і поспілкувався з лікарями про складні умови роботи під час повномасштабної війни з Росією.

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Також боксер зустрівся з українськими ветеранами з ампутаціями.

Теренс Кроуфорд відвідав Охматдит / Фото: Tribuna.com

Теренс Кроуфорд відвідав Охматдит / Фото: Tribuna.com

Теренс Кроуфорд відвідав Охматдит / Фото: Tribuna.com

Нагадаємо, що Кроуфорд приїхав до Києва 25 серпня. Він провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Під час візиту Теренс подарував президенту цуценя з особливою історією.

Кроуфорд підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. Зокрема, у квітні 2022 року американець записав звернення через WBC Ukraine із закликом підтримувати українців.

Американець завершив професійну кар'єру в грудні 2025 року. Його останній бій відбувся у вересні того ж року — американець піднявся одразу на дві вагові категорії та переміг Сауля Альвареса.

За свою кар'єру Кроуфорд здобув 42 перемоги у 42 поєдинках, 31 з яких — нокаутом.

Теренс — перший боксер в епоху чотирьох основних чемпіонських поясів, якому вдалося стати абсолютним чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях.

Кроуфорд має дружні стосунки з українським боксером Олександром Усиком. Раніше повідомлялося, що Усик подарував Кроуфорду годинник.