Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд під час візиту до України зустрівся з олімпійським чемпіоном із греко-римської боротьби Жаном Беленюком.

Беленюк опублікував два відео зустрічі. На першому Кроуфорд жартома намагається провести українцю прийом, після чого спортсмени влаштовують дружню сутичку.

«Сьогодні ще один всесвітньо відомий боксер навчиться греко-римської боротьби», — написав Беленюк.

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На другому відео український борець показав, як навчає Кроуфорда прийомів греко-римської боротьби.

«Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби дає уроки боротьби триразовому абсолютному чемпіону світу з боксу», — підписав відео Беленюк.

Нагадаємо, що Кроуфорд приїхав до Києва 25 серпня. Він провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Під час візиту Теренс подарував президенту цуценя з особливою історією.

Кроуфорд підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. Зокрема, у квітні 2022 року американець записав звернення через WBC Ukraine із закликом підтримувати українців.

Американець завершив професійну кар'єру в грудні 2025 року. Його останній бій відбувся у вересні того ж року — американець піднявся одразу на дві вагові категорії та переміг Сауля Альвареса.

За свою кар'єру Кроуфорд здобув 42 перемоги у 42 поєдинках, 31 з яких — нокаутом.

Теренс — перший боксер в епоху чотирьох основних чемпіонських поясів, якому вдалося стати абсолютним чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях.

Кроуфорд має дружні стосунки з українським боксером Олександром Усиком. Раніше повідомлялося, що Усик подарував Кроуфорду годинник.

Раніше під час візиту до України 38-річний американський боксер відвідав дитячу лікарню Охматдит.