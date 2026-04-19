«Не може досягти більшого». Белью сказав, чи здатен хтось перемогти Усика

19 квітня, 15:32
Олександр Усик (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Олександр Усик (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Колишній британський боксер Тоні Белью висловився про непереможного Олександра Усика.

Читайте також:
«Буде битися або звільнить титул». Німецький боксер зробив заяву перед боєм Усика проти Верховена

За його словами, українець наразі не може досягти більшого в боксі, однак проблема полягає в його суперниках, адже ніхто не здатен нав’язати йому конкуренцію.

«Усику більше нічого не залишається робити. Питання тільки в суперниках. Він переміг усіх, хто стояв перед ним. Він не може домогтися більшого. У нього є право зробити те, що він зробить у наступному бою. Він заслужив диктувати умови. Він бос. Чи переможе хто-небудь Усика? Ні, абсолютно ніхто», — сказав Белью для Seconds Out.

Реклама

Нагадаємо, востаннє Тоні виходив на ринг у 2018 році, коли технічним нокаутом програв чемпіонський пояс Олександру Усику.

https://www.youtube.com/embed/fr1hUfi6Unk?si=ehEmBlHMu2kF2eWo

Зазначимо, що торік 39-річний Усик удруге став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

23 травня в Гізі (Єгипет) запланований бій Усика проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Раніше Белью сказав, скільки хвилин протримається Верховен у поєдинку з Усиком.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Бокс Олександр Усик Тоні Белью

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies