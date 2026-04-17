«Я був би цьому радий». Несподіваний боксер зголосився провести бій з Усиком
Девід Бенавідес — непереможний американський чемпіон (Фото: Queensberry)
Чемпіон WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес заявив про бажання в майбутньому провести поєдинок з українцем Олександром Усиком, який володіє титулами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.
Про це повідомляє Come And Talk 2 Me.
Бенавідес виступає в іншій ваговій категорії, але для бою з Усиком готовий піднятися у вищий дивізіон, тоді як українцю треба спуститися у нижчий, де він уже боксував раніше.
«Сподіваюся, що одного дня я перейду до крузевейту. Можливо, одного дня ми зможемо провести бій з Усиком, і я був би цьому радий. Я точно буду готовий взятися за це завдання», — сказав Бенавідес.
Бенавідес виграв усі свої 31 бої на професійному рингу. Усик також не має поразок — 24 перемоги.
Усик проведе наступний бій 23 травня в Гізі (Єгипет) проти кікбоксера Ріко Внрховена.
Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.
На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.
Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.
Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.
Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.
Крім цього Олександр заявив, що готовий провести третій бій з Тайсоном Ф’юрі.