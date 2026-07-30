Український боксер Олександр Усик розповів, чому допомагає колишньому чемпіону світу Ентоні Джошуа та підтримує його під час підготовки до поєдинків.

Українець зізнався, що сприймає британця не просто як колишнього суперника, а як близьку людину, повідомляє All Out Fighting.

«Тому що Ей Джей мій брат. Ей Джею, привіт. Тому що Ей Джей не гордий. Ей Джей розуміє, що якщо ти робиш помилку, то це лише твоя помилка. Ти повинен змінитися. Помилка — це як пальне. Але якщо ти робиш помилку кілька разів — ти дурний. Якщо ти дивишся, що саме робиш недобре — ти змінюєшся. Ей Джей змінює своє життя, — сказав Усик.

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Наприкінці минулого тижня Джошуа та Ф’юрі провели підготовчі поєдинки перед очним протистоянням. Джошуа в другому раунді нокаутував албанця Крістіана Пренгу, а Ф’юрі переміг технічним нокаутом поляка Маріуша Ваха.

Повідомлялося, що Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.

Промоутер Едді Гірн заявив, що бій, найімовірніше, відбудеться в листопаді у Великій Британії.

Раніше Усик передбачив раунд, у якому завершиться бій Джошуа — Ф’юрі.

Також український боксер відзначив працьовитість британця та наполегливість під час тренувань.