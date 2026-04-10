«Люди хочуть заробляти». Названо умову, за якої може відбутися трилогія Усика проти Ф’юрі — думка Красюка

За словами Красюка, такий варіант цілком можливий, якщо Ф’юрі переможе росіянина Арсланбека Махмудова 11 квітня, а Усик тріумфує над легендарним кікбоксером Ріко Верховеном 23 травня, повідомляє talkSPORT Boxing.

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«Я думаю, що це станеться. Бо це єдиний логічний підсумок того, що відбувається зараз. Якщо припустити, що Тайсон виграє і Усик виграє — цей бій виглядає дуже логічним наприкінці цього року. І я гадаю, що Туркі Аль аш-Шейх, бувши зараз «магом» цієї індустрії, має це на увазі.

У мене немає жодних підтверджень, це лише моя особиста думка, але якщо люди хочуть заробляти на боксі — це один із кількох боїв, у яких є великі гроші. Інший варіант — це Ей Джей з Тайсоном, що також дуже бажано для публіки та цілком можливо", — сказав Красюк.

Нагадаємо, 18 травня 2024-го українець переміг Ф’юрі роздільним рішенням суддів і вперше став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

У грудні Тайсон уже програв одноголосним рішенням у реванші. Згодом він оголосив про завершення кар'єри, але через рік повідомив, що знову повертається на ринг.

Раніше Ф’юрі відреагував на бажання Усика побитися з ним в останньому бою.