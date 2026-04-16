«Дай мені мільярд доларів». Усик висловився про трилогію з Ф’юрі

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик назвав умову, за якої проведе третій поєдинок із Тайсоном Ф’юрі.

У коментарі The Stomping Ground український боксер сказав, якщо він зможе заробити за цей бій мільярд доларів, то Циганський король отримає продовження їхнього протистояння.

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«Трилогія з Ф’юрі? Чи я все ще її хочу? Слухай, Жадібне пузо, дай мені мільярд доларів і ти отримаєш трилогію, — сказав Усик.

Раніше Олександр заявив, що після бою з Верховеном готовий знову побитися з Ф’юрі.

Бій за пояс WBC між Усиком і Верховеном заплановано на 23 травня 2026 року в Гізі (Єгипет).

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

У грудні 2025 року реванші Усик переміг Ф’юрі одноголосним рішенням суддів. У травні у першому бою українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.