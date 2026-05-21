«Йому розриває серце». Ексчемпіон світу назвав боксера, який не зміг змиритися з поразкою від Усика

Британський експерт розкритикував публічні заяви «Циганського короля», який не визнав свої поразки в боях з українцем.

«Просто скажи, як є. Він був кращим за тебе. Ф’юрі 12 місяців принижував його, дегуманізував і ображав. Потім, коли його Усик переміг, почалося: «Мене пограбували». Не було жодного: «Він неймовірний, я просто не думав, що він настільки хороший». Жодного визнання заслуг, на які Усик заслуговує, і мені це не подобається. Коли тебе перемагає хтось сильніший — просто визнай це.

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Це його вбиває. Найбільше йому розриває серце те, що він зустрів когось, хто просто кращий за нього. Але він не єдиний, і йому потрібно це прийняти", — наводить слова Тоні Sky Sports.

Усик і Ф’юрі провели два поєдинки. У першому бою українець переміг роздільним рішенням суддів (115−112, 114−113, 113−114), а в другому — одноголосним (тричі 116−112).

23 травня в Гізі Олександр Усик проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятиме титул WBC. Раніше ми писали, хто в Україні покаже бій Усик — Верховен.

Також WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця.

Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій із Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену.