«Я готовий, але після бою з Ріко». Усик відповів на виклик Ф’юрі та зробив прогноз на його можливий бій з Джошуа

Чемпіон світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик відповів, чи можливий третій бій проти Тайсона Ф’юрі.

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Про це повідомляє Ring Magazine.

Усик заявив, що після бою з Верховеном готовий знову побитися з Ф’юрі, який раніше закликав українця до трилогії.

«Я дивився лише шість раундів [бою з Махмудовим]. Перші шість раундів, бо після шостого раунду я пішов до церкви молитися. Так, я чув, як Тайсон сказав: „Можливо, трилогія з Усиком“. Я готовий, але після бою з Ріко, бо зараз я зосереджений лише на 23 травня», — сказав Усик.

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Окремо Усик прокоментував повернення Ф’юрі у бокс.

«Тайсон — божевільний, але його повернення… Це вчетверте чи вп’яте. Тайсон повернувся — це добре. Це потрібний гравець. Тому що у Жадібного пуза, у всіх нас у надважкій вазі є один-два роки, а потім зміна ери. Але прийдуть Вордлі, Ітаума — молоді хлопці. А ми підемо відпочивати, грати у футбол, гольф, пити пиво», — заявив Усик.

Також Олександр зробив прогноз на можливий бій Ф’юрі проти Ентоні Джошуа.

«Ей Джей переможе. Агов, Жадібне пузо, де ти? Ей Джей переможе тебе», — сказав українець

Бій Усика та Верховена відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет.

Раніше повідомлялося, що Усик та Верховен провели першу битву поглядів.

У грудні 2025 року реванші Усик переміг Ф’юрі одноголосним рішенням суддів. У травні у першому бою українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

Після цього Ф’юрі завершив кар'єру, але згодом оголосив про повернення в бокс

Нещодавно Тайсон рішенням суддів переміг Арсланбека Махмудова.

Після бою Ф’юрі кинув виклик Джошуа, проте той не погодився на пропозицію Тайсона.

Після цього Ф’юрі пригрозив знову завершити кар'єру.