Леннокс Льюїс розповів, чи є боксер, який здатен перемогти Усика

Легенда боксу заявив, що не знає Верховена, однак упевнений, що зараз немає боксера, який здатний перемогти Усика.

«Чесно кажучи, я не дуже добре знаю іншого хлопця (Верховена — прим.), але знаю, що Олександр Усик ще ніколи не програвав. Тому я дивлюся на нього і не думаю, що зараз хтось може його перемогти», — наводить слова Льюїса Pro Boxing Fans.

Реклама

Бій за пояс WBC між Усиком і Верховеном заплановано на 23 травня 2026 року в Гізі (Єгипет).

Нагадаємо, 36-річний Верховен вважається одним із найкращих кікбоксерів в історії. Він провів 76 поєдинків у кікбоксингу — здобув 66 перемог (21 нокаутом) і зазнав 10 поразок.

У листопаді 2025 року Верховен оголосив, що звільняє титул чемпіона ліги Glory у важкій вазі, який утримував понад 11 років, що є рекордом. У промоції Glory голландець захищав пояс рекордні тринадцять разів, а також має найбільшу кількість перемог (28) та проведених боїв (29). А ще він рекордсмен за найдовшою серією без поразок (27).

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, коли здолав угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Зазначимо, що Верховен зухвало пригрозив українському чемпіону перед боєм.