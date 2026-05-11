«Бій з Усиком, а не пояс». Непереможений німець вийде в ринг до українця після поєдинку з Верховеном

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27−0, 19 КО) підтвердив своє бажання провести бій проти чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО).

Німецький боксер вважає, що українець не згадує його, адже не вважає його надто популярним.

«Ім'я Кабаєла не надто гучне, але занадто ризиковане.

Боїться? Ні, ні, не боїться. Я думаю, що він не боїться. Він великий спортсмен, я поважаю його. Він дуже хороший боксер. Він вважає, що Кабаєл не гучне ім'я, але він побачить, коли приїде до Німеччини, що ми легко розпродамо стадіон. Він зрозуміє після цього, що Кабаєл — це дійсно гучне ім'я в Німеччині".

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Кабаєл вважає, що поєдинок з Усиком є найбільшим, який може організувати в суперважкій вазі.

«Для мене краще прийняти спортивний виклик. Я хочу битися з найкращим, і Усик — найкращий. Будь ласка, дайте мені бій з Усиком, а не пояс. Для мене цікаво битися. А пояс дають тільки тоді, коли ти перемагаєш. Я хочу битися з Усиком — це найкращий бій для вболівальників. Думаю, це найбільший бій, який ми можемо зараз провести».

Агіт розповів, що вирушить до Єгипту на поєдинок Усика з Ріко Верховеном, де хоче вийти в ринг до українця.

«Так, думаю, що я поїду до Єгипту. Після бою я вийду на ринг.

Можливо, я зроблю це як справжній джентльмен. Типу: «Будь ласка, чому б вам не влаштувати хороший бій для фанатів?». Без трештоку. Мене так виховав батько. Я дуже шанобливий. А якщо він зацікавлений у цьому поєдинку, то чому б і ні?", — сказав Кабайєл для iFL TV.

Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет). На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Повідомлялося, що WBC зобов’язала Олександра провести захист титулу проти Кабаєла відразу після добровільного захисту.

Нагадаємо, що промоутер Френк Воррен висловив готовність судитися зі Всесвітньою боксерською радою (WBC), якщо не буде організовано бій Агіта з чемпіоном організації Усиком.