«Хочемо організувати бій Усика восени». Промоутер назвав наступного суперника українця
Олександр Усик переміг Ріко Верховена (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
Френк Воррен поділився думками щодо можливого бою чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (25−0, 16 КО) проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла (27−0, 19 КО).
Промоутер заявив, що поєдинок має відбутися в Німеччині.
«Бій має відбутися в Німеччині, тому що там можна зібрати повний стадіон — ми це показали в січні. Квитки на арену були розпродані за день, і ми були дуже задоволені. Ми могли б продати їх тричі. Тож бій проти Усика може стати масштабною подією. До того ж у Німеччині проживає багато українців».
Воррен розповів, що бій планують організувати восени.
«Потрібно діяти швидко. Ми хочемо організувати бій восени. Це неймовірно хороший поєдинок. І буде цікаво тепер подивитися на Усика. Як я вже говорив, я дуже ним захоплююся. Було б цікаво побачити його в справі. Він виглядав не так упевнено. Просто здавався трохи повільним.
Але подивіться, це як Тайсон у бою з Нганну. Він ніколи не скаржився, але виглядав неважливо. Я вважаю, що це через його підготовку. Йому знадобилося близько п’яти-шести раундів, щоб прийти до тями. І думаю, що в цьому бою він не міг розібратися із собою до нокдауну, тому що програвав", — наводить слова промоутера iFL TV.
Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.
Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.
Повідомлялося, що тренер і менеджер залишили команду Олександра Усика.