«Хочемо організувати бій Усика восени». Промоутер назвав наступного суперника українця

Промоутер заявив, що поєдинок має відбутися в Німеччині.

«Бій має відбутися в Німеччині, тому що там можна зібрати повний стадіон — ми це показали в січні. Квитки на арену були розпродані за день, і ми були дуже задоволені. Ми могли б продати їх тричі. Тож бій проти Усика може стати масштабною подією. До того ж у Німеччині проживає багато українців».

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Воррен розповів, що бій планують організувати восени.

«Потрібно діяти швидко. Ми хочемо організувати бій восени. Це неймовірно хороший поєдинок. І буде цікаво тепер подивитися на Усика. Як я вже говорив, я дуже ним захоплююся. Було б цікаво побачити його в справі. Він виглядав не так упевнено. Просто здавався трохи повільним.

Але подивіться, це як Тайсон у бою з Нганну. Він ніколи не скаржився, але виглядав неважливо. Я вважаю, що це через його підготовку. Йому знадобилося близько п’яти-шести раундів, щоб прийти до тями. І думаю, що в цьому бою він не міг розібратися із собою до нокдауну, тому що програвав", — наводить слова промоутера iFL TV.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Повідомлялося, що тренер і менеджер залишили команду Олександра Усика.