Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш‑Шейх планує організувати поєдинок між чемпіоном WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24‑0, 15 КО) та тимчасовим володарем титулу WBC Агітом Кабаєлом (27‑0, 19 КО).

Про це повідомляє журналіст Майк Коппінджер.

Поєдинок може відбутися в Німеччині та включатиме титул The Ring у надважкій вазі.

Водночас домовленості стануть можливими лише у випадку, якщо Усик переможе кікбоксера Ріко Верховена.

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Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоушені, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.

Крім цього Олександр заявив, що готовий провести третій бій з Тайсоном Ф’юрі.

Раніше Кабаєл висловив бажання провести бій з Олександром Усиком.