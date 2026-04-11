«Криптоніт для українця». Названо боксера, який завдасть Усику першої поразки в кар'єрі

Спенсер Браун, менеджер тимчасового чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла (27−0, 19 КО), упевнений у перемозі свого клієнта в бою проти чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО)

За словами представника німецького боксера, саме Агіт завдасть першої поразки українцю, якщо вони опиняться в рингу. Фахівець вірить, що їм вдасться узгодити титульний поєдинок, інакше Усику доведеться відмовитися від чемпіонського пояса WBC.

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«Це засмучує, ми все ще віримо, що Агіт стане чемпіоном світу до кінця цього року.

Особисто я вважаю, що якщо він битиметься з Усиком, то це буде криптоніт для Усика. Я постійно кажу це людям: він відмінно працює по корпусу, він надзвичайно витривалий, постійно тисне на суперника, є бійцем тиску, і я не думаю, що Усику це сподобається. Це моя особиста думка.

Агіт Кабаєл — один із найнебезпечніших бійців дивізіону. Вони не зможуть довго нас ігнорувати, просто не зможуть. Після його першого бою проти Ріко, незалежно від результату, він або повинен битися з нами, або відмовитися від титулу. Інакше будуть проблеми", — наводить слова Брауна iFL TV.

Свій наступний бій Олександр проведе проти легенди кікбоксингу Ріко Верховена. Поєдинок за правилами боксу відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі, а на кону стоятиме титул WBC. Потім організація зобов’язала Олександра провести захист титулу проти Кабаєла відразу після добровільного захисту.

Повідомлялося, що Усик назвав боксера, який може замінити Ф’юрі в його прощальному бою.