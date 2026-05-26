«Ми цього не дозволимо». Усику поставили ультиматум щодо титулу WBC після перемоги над Верховеном

Промоутер запевнив, що Кабаєл не дасть змоги українцеві провести реванш із Ріко Верховеном, якого переміг минулими вихідними.

«Кабаєл переміг усіх, кого ставили навпроти нього. Він справжній професіонал, приємний хлопець, він вміє битися. Агіт заслуговує на перше місце в рейтингу, він уже давно його посідає.

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Говорять про можливий реванш Усика з Ріко. Ми цього не дозволимо. Усик перебуває тут досить довго, і Кабаєл хоче отримати свій момент. Ми будемо просувати їхній бій у WBC".

Воррен заявив, що Усик має прийняти бій або ж відмовитися від титулу.

«Якщо Усик на нього не погодиться, то йому доведеться звільнити титул, або в нього заберуть пояс. Усе дуже просто.

Ти чемпіон, ти захищаєш титули. Заради цього ти тут. Якщо ти їх не захищаєш, то тоді відмовся від них і дозволь іншим отримати можливість розкрутити своє ім'я", — сказав Воррен Sky Sports.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Зазначимо, що промоутер розповів, коли може відбутися бій Усика і Кабаєла.