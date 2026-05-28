«Має відбутися цього року». У WBC назвали наступного суперника Усика після перемоги над Верховеном

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27−0, 19 КО) має стати суперником володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (25−0, 16 КО).

Глава Всесвітньої боксерської ради очікує, що поєдинок українця з представником Німеччини відбудеться цього року.

«Агіт є тимчасовим чемпіоном WBC і обов’язковим претендентом на бій з Олександром Усиком. Він заслужив це право. Він брав участь у тому грандіозному шоу суперважковаговиків три роки тому в Саудівській Аравії та переміг усіх, включно з Френком Санчесом, який і сам щойно здобув неймовірну перемогу. Бій між Агітом і Олександром має відбутися цього року. Ми офіційно замовимо його, а далі подивимося.

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У Агіта відмінні удари по корпусу. Він не такий високий, як більшість суперважковаговиків, але дуже хоробрий", — наводить слова президента офіційний сайт WBC.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом за одну секунду до кінця 11-го раунду і захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

Після поєдинку Кабаєл піднявся в ринг і запропонував українцеві провести бій у Німеччині. Промоутер Агіта Френк Воррен заявив, що наступним суперником Олександра має стати німецький боксер.

33-річний Кабаєл на професійному рівні виграв усі 27 боїв, 19 із них — нокаутом. Німець достроково завершив шість останніх поєдинків.

Повідомлялося, що Кабаєл назвав місто, в якому хоче побитися з Усиком.