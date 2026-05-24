«Думав, що Усик може програти». Український чемпіон назвав переломний момент бою Олександра проти Верховена

У ніч проти 23 травня відбувся бій чемпіона WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика проти легендарного Ріко Верховена .

В 11-му раунді українець відправив кікбоксера у нокдаун, а коли той піднявся — впевнено його добив, після чого суддя зупинив бій за мить до завершення трихвилинки.

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У розмові з журналістом NV чемпіон WBC International Федір Черкашин, який наживо спостерігав за подіями на рингу, розповів, чому Усику було важко проти Верховена та як публіка реагувала на домінацію нідерландця.

— Дуже нервовий бій. Чому він таким був для Усика?

Тому що це був справді конкурентний поєдинок. Олександр Усик звик диктувати темп і ламати суперників інтелектом та рухом, але тут йому довелося адаптуватися. Стиль Ріко Верховена був незручним: голова попереду, постійний пресинг, багато силового тиску — це виглядає ризиковано, але водночас збиває суперника з таймінгу. Для класичного боксу це неідеально, але саме така «незручність» і створила проблеми Усику. Це не був бій, де Усик міг спокійно контролювати дистанцію всі раунди.

— Усик не увійшов у бій чи не дозволив Ріко?

Думаю, тут обидва фактори. Усик не одразу знайшов свій ритм, але й Ріко дуже грамотно ламав темп. Він не давав комфортно працювати другим номером, постійно нав’язував фізичний контакт і змушував Усика більше думати про захист, ніж про комбінації.

— Чим саме вас здивував Верховен?

Насамперед дисципліною і витривалістю. Багато хто думав, що він швидко «сяде» або почне програвати епізоди через техніку, але він тримав темп і психологічно не ламався навіть після важких моментів.

— Як публіка реагувала на те, що Верховен давав бій Усику?

Було відчуття здивування. Багато хто очікував домінації Усика, а коли стало зрозуміло, що бій конкурентний, зал дуже ожив. У такі моменти публіка починає ще сильніше емоційно вкладатися в кожен епізод.

— У якийсь момент з’явилися думки, що Усик може програти?

Так, особливо в середині бою. Не тому що Усик виглядав погано, а тому що суперник не «розвалювався» і забирав свої епізоди. Було відчуття, що один точний удар або помилка можуть усе змінити.

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— Все перевернулося в одну мить. Можете пояснити, як стався цей нокдаун?

Це був момент, коли Усик нарешті зловив таймінг. До цього він багато «читав» суперника, а потім спіймав його на русі вперед. Коли суперник іде в атаку з відкритою позицією, а ти влучаєш точно назустріч — ефект може бути миттєвим. Саме це і стало переломним моментом.

Зазначимо, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном.

Раніше легендарний тренер розкритикував теорію, що Усику подарували перемогу у Гізі.