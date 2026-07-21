«Після восьмого раунду була нічия». Тренер Усика розкрив переломний момент бою з Верховеном

Представник українського боксера зізнався, що команда була здивована тим, як нідерландський кікбоксер розпочав поєдинок.

«Коли ми побачили, як Ріко розпочав бій, то подумали: „Гаразд, цей хлопець не зможе витримати стільки раундів“. Він витрачав багато енергії. І він був у чудовій формі — це правда. Тому ми не були певні, якими саме будуть ознаки втоми, що дозволили б Усику перейти на вищий темп і почати діяти».

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Анбер зізнався, що після восьмого раунду їм повідомили, що в суддівських записках — нічия. Це змусило українця активізуватися.

«Після восьмого раунду нам у кут повідомили результати суддівських записок, згідно з якими була нічия. Я запитав: «Нічия?». Я сидів у куті й не бачив нічиєї. Я кажу вам це так, як відчував того вечора. Усі — як я дізнався згодом, коментатори, журналісти біля рингу — казали: «Ріко лідирує. Ріко перемагає».

На DAZN він виграв майже кожен раунд. Здається, Усику віддали лише два раунди. І мені цікаво: що саме ви оцінювали? Бо, знаєте, коли я дивився бій, у мене було відчуття, хто перемагає і скільки нам ще треба зробити. Я знав, що Ріко буде незручним суперником. Я бачив, що він багато рухався, але ефективних ударів майже не завдавав".

Катмен розповів, як Усик змінив тактику й почав діяти активніше в рингу.

«Усик завдавав чистіших ударів, але в суддівських записках була нічия. Я підійшов і постукав Усика по грудях тильним боком долоні: „Yo, chico, you need robota“. Це означає, що тобі треба попрацювати. Він як пілот Формули-1: витиснув зчеплення, перемкнув передачу й почав набирати оберти. А коли Усик перемикає передачі, він просто зривається з місця. Ви можете запитати багатьох бійців, які з ним билися. І, гадаю, саме це він і зробив у бою з Ріко», — наводить слова катмена The Punch Podcast.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

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Повідомлялося, що Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.