«Після восьмого раунду була нічия». Тренер Усика розкрив переломний момент бою з Верховеном
Олександр Усик переміг Ріко Верховена (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
Рас Анбер, катмен колишнього абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО), висловився щодо бою свого підопічного проти Ріко Верховена.
Представник українського боксера зізнався, що команда була здивована тим, як нідерландський кікбоксер розпочав поєдинок.
«Коли ми побачили, як Ріко розпочав бій, то подумали: „Гаразд, цей хлопець не зможе витримати стільки раундів“. Він витрачав багато енергії. І він був у чудовій формі — це правда. Тому ми не були певні, якими саме будуть ознаки втоми, що дозволили б Усику перейти на вищий темп і почати діяти».
Анбер зізнався, що після восьмого раунду їм повідомили, що в суддівських записках — нічия. Це змусило українця активізуватися.
«Після восьмого раунду нам у кут повідомили результати суддівських записок, згідно з якими була нічия. Я запитав: «Нічия?». Я сидів у куті й не бачив нічиєї. Я кажу вам це так, як відчував того вечора. Усі — як я дізнався згодом, коментатори, журналісти біля рингу — казали: «Ріко лідирує. Ріко перемагає».
На DAZN він виграв майже кожен раунд. Здається, Усику віддали лише два раунди. І мені цікаво: що саме ви оцінювали? Бо, знаєте, коли я дивився бій, у мене було відчуття, хто перемагає і скільки нам ще треба зробити. Я знав, що Ріко буде незручним суперником. Я бачив, що він багато рухався, але ефективних ударів майже не завдавав".
Катмен розповів, як Усик змінив тактику й почав діяти активніше в рингу.
«Усик завдавав чистіших ударів, але в суддівських записках була нічия. Я підійшов і постукав Усика по грудях тильним боком долоні: „Yo, chico, you need robota“. Це означає, що тобі треба попрацювати. Він як пілот Формули-1: витиснув зчеплення, перемкнув передачу й почав набирати оберти. А коли Усик перемикає передачі, він просто зривається з місця. Ви можете запитати багатьох бійців, які з ним билися. І, гадаю, саме це він і зробив у бою з Ріко», — наводить слова катмена The Punch Podcast.
23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.
26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.
Повідомлялося, що Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.