«А якби у Верховена стався крововилив?». Легендарний тренер розкритикував теорію, що Усику подарували перемогу у Гізі

В 11-му раунді українець відправив кікбоксера у нокдаун, а коли той піднявся — впевнено його добив, після чого суддя зупинив бій за мить до завершення трихвилинки.

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Втручання рефері викликало обурення у багатьох експертів. Зокрема через це Джейк Пол не визнав перемогу Усика.

Журналіст NV запитав про цей епізод в українського тренера з боксу Дмитра Сосновського. Наставник переконаний, що суддя ухвалив правильне рішення, оскільки кожен наступний удар Олександра міг бути фатальним для Верховена.

«Дехто каже, що там секунди до кінця трихвилинки залишилися і можна було дати Ріко боксувати 12-й раунд. Там було, дві, три, п’ять секунд до кінця — в боксі це великий час. І Саша знаходився в атаці, і за секунду боксери наносять багато ударів.

Кожен удар може бути фатальним, а може був би важкий нокаут і дуже травматичний — не дай Боже, крововилив у мозок чи ще щось. Ну і тоді хто буде за це відповідати? Тоді ж Пол скаже, якщо б, не доведи Господи, Верховен хляпнувся і потрапив у лікарню, що не раз у боксі бувало, що суддя винен, бо не зупинив?

Після нокдауну видно було, що він у такому стані, як у боксі називається — грогі, тобто в переднокаутному стані, де він ще може плисти, де в нього ще неадекватна реакція. Потім йому ще багато часу одягали капу — за цей час він уже трохи відновився, тому що там пройшло 10 чи 15 секунд.

Тобто він уже після цього трохи відновився, а коли йшов у кут, його суддя вів, то він був у тому стані грогі — у нього ноги підгиналися, ноги тряслися, суддя його підтримував, коли вів. Потім Усик одразу почав добивати, пішли сильні удари. Кожен удар важить під 500, а може і тисячу кілограмів, у Саші — ну 600−700 точно. Кожен удар, якщо потрапляє в голову, може призвести до того, про що я вже сказав.

Ну тут я би менше слухав Пола. Я би все-таки віддав перевагу судді, для того є суддя — він ухвалює рішення. Якщо правила порушуються, все переглядається, дивиться, тоді елементарно якось карається рефері. Хоча я вважаю, що суддя ухвалив правильне рішення. А зараз казати: «а якби було так», «а якби було інакше» — немає сенсу", — сказав Сосновський.

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Зазначимо, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном.

Цікаво, що Верховен подав протест після поразки від Усика.