Американський тренер Тедді Атлас прокоментував перемогу чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25−0, 16 КО) над нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном.

Колишній наставник легенди боксу Майка Тайсона незадоволений рішенням рефері зупинити бій в 11-му раунді, але вважає, що в останній трихвилинці Усик би дотиснув Верховена.

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«Так, жахлива робота рефері - зупиняти бій уже після гонгу. І ще гірше, що трансляція навіть не показувала таймер.

Хоча, якщо чесно, є відчуття, що Усик все одно дотиснув би його в 12-му раунді", — написав Атлас на своїй сторінці в Х.

Усик переміг технічним нокаутом за одну секунду до закінчення 11-го раунду.

Олександр Усик за кар'єру на професійному рингу здобув 25 перемог, 16 з яких завершив нокаутом. Український боксер залишається непереможеним з моменту дебюту в профі, що відбувся в листопаді 2013 року. Він був абсолютним чемпіоном світу, як у важкій, так і в суперважкій вазі.

Ріко Верховен, своєю чергою, вважається одним із найвидатніших кікбоксерів в історії. Представник Нідерландів володів чемпіонським поясом Glory у важкій вазі впродовж 4220 днів — понад 11 років.

Зазначимо, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном.