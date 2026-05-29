Едді Гірн висловився про перемогу чемпіона світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександра Усика над Ріко Верховеном.

Британський промоутер вважає, що українець все одно б переміг нідерландського кікбоксера, незважаючи на спірну залишку поєдинку в 11-му раунді.

«Усик був позаду після десятого раунду. Якби він не удострочив Верховена в 11-му раунді, то я думаю, що забрав би 12-й і, мабуть, переміг би за очками. Але я вважаю, що зупинка була передчасною, вже пролунав гонг.

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Чесно кажучи, мені здається, що Усик, можливо, зупинив би Верховена в 12-му раунді, але у нас вкрали кінцівку. Ріко заслуговував побачити, що б він зміг зробити в 12-му раунді. Я вважаю, що він заслуговує на велику повагу".

Гірн вважає, що Усику потрібно провести реванш із Верховеном.

«На місці Усика я б провів негайний реванш із Ріко в Нідерландах і, можливо, завершив би кар'єру після перемоги.

Не думаю, що Усику неодмінно потрібно битися з Кабайєлом. Агіт — хороший боєць, але що йому залишається доводити? Мені здається, що результат цього бою слугує для Усика виправданням для того, щоб провести реванш. І я думаю, що він може цілком упевнено виграти цей бій. Я не скидаю Ріко з рахунків, тому що він великий і сильний хлопець, але мені здається, що наступного разу Усик буде кращим", — сказав Хірн в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом за одну секунду до кінця 11-го раунду і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Верховен подав офіційний протест на результат бою. Також у команді українця розкритикували суддівство в бою з Ріко.

Повідомлялося, що Усик дізнався своє місце в рейтингу найкращих суперважковаговиків після перемоги над Верховеном.