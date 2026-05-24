«Частково згоден з Джейком Полом». Боксер з України висловився про дострокову перемогу Усика над Верховеном

В 11-му раунді українець відправив кікбоксера у нокдаун, а коли той піднявся — впевнено його добив, після чого суддя зупинив бій за мить до завершення трихвилинки.

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Цікаво, що американський боксер-блогер Джейк Пол сказав, що рефері завчасно зупинив бій. Схожу заяву зробив і Ентоні Джошуа.

У розмові з журналістом NV Федір Черкашин також заявив, що зупинка виглядала трохи ранньою. Також боєць висловився про майбутнє Усика та оцінив можливого наступного суперника Олександра.

— Джейк Пол сказав, що Усик переміг не заслужено і суддя зупинив бій за першої кращої нагоди. Ви як вважаєте, треба було зупиняти?

Джейк Пол, як завжди, зробив гучну заяву, але частково я з ним згоден — зупинка виглядала трохи ранньою. Хотілося побачити 12-й раунд, тим більше Ріко Верховен не раз повертався після нокдаунів у кікбоксингу. Але суддя, мабуть, вирішив не ризикувати здоров’ям бійця.

— Що далі робити Усику?

Олександр Усик вже немає чого комусь доводити. Якщо є мотивація — брати найбільші бої та спадщину. Якщо ні — він уже легенда. Але, думаю, йому ще цікаві виклики, особливо проти молодших і голодних суперників.

— Кабаєл — гідний суперник для Усика?

Агіт Кабаєл — дуже серйозний і недооцінений боєць. Він дисциплінований, добре працює по корпусу, терплячий і фізично сильний. Для Усика це був би непростий бій саме через стиль і постійний тиск. Але за класом, досвідом і боксерським IQ Усик усе ще виглядає фаворитом.

Зазначимо, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Цікаво, що Верховен подав протест після поразки від Усика.

Раніше український чемпіон назвав переломний момент бою Усика проти Верховена.