«Потрібно взяти до уваги». Красюк назвав головну причину поганого виступу Усика в бою з Верховеном

Олександр Красюк, експромоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, висловився про перемогу українця в бою проти Ріко Верховена.

Фахівець вважає, що український боксер показав непереконливий виступ через свій вік.

«Олександр Усик — із тих хлопців, які до кожного бою готуються однаково. Але ми повинні пам’ятати, що йому вже 39 років. Віддаю належне Ріко, який майже одного з ним віку, але коли ти проводиш 12-раундовий бій, у якийсь момент ти починаєш відчувати втому.

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Я дружу з нинішнім тренером Усика Єгором Голубом, який замінив іншого тренера, Юрія Ткаченка. Я знаю, що вони тренувалися точно так само, як і до цього. Був точно такий самий обсяг роботи, але є значна різниця між 35 і 36 та 36 і 39 роками. І це потрібно взяти до уваги всім фахівцям, які готують Усика до таких боїв. Деякі речі в реванші з Дюбуа і поєдинку з Верховеном виглядали схожими.

Усик здавався важким на ногах. Кількість кроків, які він робив на рингу, суттєво зменшилася. Імовірно, це спало на думку його табору, а не самому Усику. Вони тренують його, щоб він викидав більш жорсткі та важкі удари, замість того, щоб він бився в аматорському стилі, з яким виграв усі свої титули", — сказав Красюк для talkSPORT.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом за одну секунду до кінця 11-го раунду і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Повідомлялося, що Усик дізнався своє місце в рейтингу найкращих суперважковаговиків після перемоги над Верховеном.