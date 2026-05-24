Різниця в один удар: Верховен перебив Усика в чемпіонському бою WBC

У ніч на 24 травня чемпіон WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена .

Український боксер нокаутував суперника за секунду до кінця 11-го раунду. Рефері присудив Усику перемогу технічним нокаутом.

Портал Compubox опублікував статистику ударів поєдинку. 37-річний нідерландець завдав на один удар точніше, ніж 39-річний українець. Також Ріко викинув більше ударів, ніж Олександр.

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На рахунку Усика 499 ударів, з яких 112 були точними. Він викинув 236 джебів, 23 — точні, а також 263 силові удари — 89 точних.

Верховен викинув 508 ударів, з яких 113 були точними. На його рахунку 265 джебів, 24 — точні, а також 243 силові удари, 93 — точні.

Фото: Compubox

Олександр Усик за кар'єру на професійному рингу здобув 25 перемог, 16 з яких завершив нокаутом. Український боксер залишається непереможеним з моменту дебюту в профі, що відбувся в листопаді 2013 року. Він був абсолютним чемпіоном світу, як у важкій, так і в суперважкій вазі.

Ріко Верховен, своєю чергою, вважається одним із найвидатніших кікбоксерів в історії. Представник Нідерландів володів чемпіонським поясом Glory у важкій вазі впродовж 4220 днів — понад 11 років.

Зазначимо, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном.

Нагадаємо, колишній тренер Майка Тайсона розкритикував зупинку бою Усик — Верховен.