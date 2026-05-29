Британець заявив, що рефері не повинен був зупиняти поєдинок за секунду до кінця 11-го раунду, але додав, що нідерландець все одно б не вистояв в останній трихвилинці.

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«Я віддаю належне Ріко Верховену. Він вийшов на бій із чітким планом. Він дотримувався свого плану і був дуже близький до того, щоб реалізувати його, що стало б найбільшим шоком в історії єдиноборств. Так що віддайте йому належне.

Перестаньте критикувати Олександра Усика, кажучи, що він уже не той, що він такий-сякий. Ця людина вийшла на бій і зробила свою роботу. Але водночас, на мою думку, на початку 11-го раунду Ріко переважав його. У мене перевага була не такою великою, як у інших. Але коли стався нокдаун, я думаю, рахунок зрівнявся або навіть Усик вийшов уперед. На мій погляд, бій у жодному разі не можна було зупиняти, але водночас я не думаю, що Ріко пройшов би 12-й раунд. Я навіть не впевнений, що Пітер Ф’юрі дозволив би йому вийти на 12-й раунд".

Беллью вважає, що наступним суперником українця має стати саме Верховен, а не Агіт Кабайєл або хтось інший.

«Наступним суперником Усика має стати Ріко Верховен. Ніхто інший. І я знаю, що Кабаєл терпляче чекав, і я дуже поважаю його. Думаю, він блискучий боєць. Він боєць високого рівня, але, вибачте, ні. На Усика ніхто так не тиснув. Я не пам’ятаю, коли він востаннє програвав, дійшовши до 11-го раунду.

Я можу сказати, що востаннє, коли поєдинок Усика був настільки близьким перед 11-м раундом, це, напевно, був другий бій з Ей Джеєм. Перший бій проти Тайсона Ф’юрі був дійсно близьким, але потім той дев’ятий раунд усе перевернув. Я не бачив, щоб хтось ще так робив. Вперше в кар'єрі Олександра Усика переграли", — сказав Тоні для The Stomping Ground.

Нагадаємо, що 23 травня Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в єгипетській Гізі. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

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Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Після поєдинку Кабаєл піднявся в ринг і запропонував українцеві провести бій у Німеччині. Промоутер Агіта Френк Воррен заявив, що наступним суперником Олександра має стати німецький боксер.