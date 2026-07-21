«Рефері припустився помилки». Тренер Верховена висловився щодо поразки від Усика

21 липня, 12:12
Усик переміг Верховена в Гізі (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Усик переміг Верховена в Гізі (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Пітер Ф'юрі, тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, згадав поєдинок свого підопічного з Олександром Усиком.

Наставник вважає, що рефері помилився, зупинивши бій за секунду до завершення 11-го раунду, проте не вважає це пограбуванням.

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«Я б не сказав, що нас пограбували, бо це було б несправедливо щодо Усика. Скоріше, рефері припустився помилки, а помилятися можуть усі — ми ж люди. Зрештою, Усик переміг, а ми програли. Ось і все».

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Пітер Ф’юрі висловився щодо майбутнього Олександра Усика.

«Я вважаю, що Усик уже досяг у боксі всього, чого тільки можна, і тепер має право битися з тим, з ким сам хоче. Усик — неймовірна людина. Величезна повага до нього. Він великий чемпіон», — сказав тренер виданню Seconds Out.

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23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.

Зазначимо, що українець розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик Ріко Верховен

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