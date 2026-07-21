«Рефері припустився помилки». Тренер Верховена висловився щодо поразки від Усика
Усик переміг Верховена в Гізі (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
Пітер Ф'юрі, тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, згадав поєдинок свого підопічного з Олександром Усиком.
Наставник вважає, що рефері помилився, зупинивши бій за секунду до завершення 11-го раунду, проте не вважає це пограбуванням.
«Я б не сказав, що нас пограбували, бо це було б несправедливо щодо Усика. Скоріше, рефері припустився помилки, а помилятися можуть усі — ми ж люди. Зрештою, Усик переміг, а ми програли. Ось і все».
Пітер Ф’юрі висловився щодо майбутнього Олександра Усика.
«Я вважаю, що Усик уже досяг у боксі всього, чого тільки можна, і тепер має право битися з тим, з ким сам хоче. Усик — неймовірна людина. Величезна повага до нього. Він великий чемпіон», — сказав тренер виданню Seconds Out.
23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.
26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.
Повідомлялося, що Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.
Зазначимо, що українець розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри.