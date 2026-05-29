«Потрібно навести лад у команді». Усику порадили змінити тренера після бою з Верховеном

Фахівець вважає, що зупинка бою наприкінці 11-го раунду була передчасною, проте українець все одно переміг би.

«Зазвичай такі речі пов’язані з атмосферою. Рефері міг не почути гонг. Він зупинив бій рано, хоча якби був ще один раунд, я думаю, Усик би виграв бій. Але він виступив не найкращим чином, і Лапін теж. Тому їм потрібно навести лад у своїй команді. Можливо, це сталося через самовпевненість. Його промоутер пішов, його тренер пішов, він досяг усього в спорті. У нього були жахливі обставини з сім'єю в Україні і просто ситуація в країні. Є безліч факторів.

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Можливо, він трохи самовпевнений, тому що суперник — кікбоксер. Але будь-який боксер скаже вам, що коли ви спарингуєте з відносно недосвідченим бійцем, його іноді складніше зрозуміти, складніше розгадати. І особливо хлопця такого зросту, як Ріко — він незручний і явно вміє бити. Отже, він зробив те, що роблять усі великі чемпіони — переломив хід бою. Але не показав найкращого виступу. Виглядало так, ніби він пропускав важкі удари", — сказав Макгіган для Seconds Out.

Макгіган порадив Усику повернути старого тренера, з яким він працював ще на аматорському рівні - йдеться про Ломаченка-старшого.

«Я б не хотів, щоб він затримувався в боксі занадто довго. Або, якщо він збирається затриматися, нехай поверне свою стару команду, тому що міняти щось у 38 років — це поганий знак. І знаєте, давайте будемо чесними, батько Ломаченка тренував його впродовж усієї аматорської кар'єри.

Але в нього був чудовий тренер, коли він став професіоналом, і батько Ломаченка повернувся до нього на бій із Гассієвим. Можливо, йому настав час знову залучити цього тренера і повернути в тренувальний табір знайомі обличчя, тому що робити все самому, яким би талановитим ти не був, це ніколи не закінчиться добре".

Тренером Усика в бою з Верховеном був Єгор Голуб, який замінив Юрія Ткаченка.

Нагадаємо, що 23 травня Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в єгипетській Гізі. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.